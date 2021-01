59-Jähriger Waldsolmser hält Trickbetrügerin fest

Weil ein Waldsolmser richtig reagiert, kann die Polizei eine Trickbetrügerin festnehmen. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDSOLMS-KRAFTSOLMS - Ein Waldsolmser hat am Dienstag eine Trickbetrügerin ausgetrickst, sodass die Polizei die 21-Jährige festnehmen konnte.

Am Dienstag gegen 10.45 Uhr meldeten sich sogenannte Telefonbetrüger bei dem 59-Jährigen. Er erhielt den Anruf einer jungen Frau, die vorgab seine Enkelin zu sein. Sie habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und befinde sich bei der Polizei. Zunächst wurde das Telefonat beendet. Einige Minuten später rief ein unbekannter Mann bei dem 59-Jährigen an und erklärte, die Enkelin sei verhaftet und es erwarte sie eine Geldstrafe.

Der Waldsolmser, der die Betrugsmasche durchschaute, gaukelte den Betrügern eine fünfstellige Summe an Bargeld und Wertsachen in seiner Wohnung vor. Daraufhin wiesen die Betrüger den 59-Jährigen an, das Geld und die Wertsachen in eine Tüte zu packen. Eine angebliche Staatsanwältin werde die Tüte abholen.

Betrügerin ohne Führerschein unterwegs

Der aufmerksame Mann informierte die Polizei in Wetzlar über die Anrufe. Die Abholung stehe unmittelbar bevor. Um 13 Uhr bemerkte der Waldsolmser eine ihm unbekannte Frau vor seinem Haus.

Diese gab sich als besagte Staatsanwältin aus. Sie wolle etwas abholen. Der 59-Jährige hielt die zierliche Betrügerin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die aus Krefeld stammende 21-Jährige wurde durch zivile Polizeikräfte festgenommen und zur Polizeistation in Wetzlar gebracht.

In unmittelbarer Nähe hatte die junge Frau ihren VW Golf mit Kölner Kennzeichen abgestellt. Der Wagen war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und nicht versichert. Zudem besitzt die 21-Jährige keinen Führerschein. Das Auto stellten die Beamten sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau von der Wache entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei in Wetzlar sucht Zeugen und fragt: Wem ist der Golf mit Kölner-Kennzeichen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Kraftsolms geben? Hinweise nimm die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80 entgegen.

Die Polizei warnt nochmals vor Telefonbetrügern und gibt folgende Hinweise:

W Begeben Sie sich nicht selbst in Gefahr

W Die Polizei wird niemals am Telefon um Geldbeträge bitten..

W Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen oder Wertgegenständen preis.

W Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzten. Legen Sie einfach auf.

W Benutzen Sie nicht die Rückruffunktion, da sie sonst wieder bei dem Anrufer landen könnten.

W Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

W Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung.

W An alle Menschen mit älteren Bekannten, Verwandten, Freunden und Nachbarn geht der Appell: Sprechen sie mit potenziellen Opfern über die Betrugsmasche, instruieren sie die Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen. Bieten sie sich als Gesprächspartner an. Und zwar immer wieder!

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern gibt es unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.