Älteste Glocke erklingt wieder über Brandoberndorf

Nach ersten Arbeiten im Turm kann die 475 Jahre alte Glocke wieder eingeschränkt geläutet werden. Foto: Helmut Serowy

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF. Nach monatelangem Schweigen ertönt wieder das Geläut der historischen Glocke der evangelischen Kirche in Brandoberndorf durch das Solmsbachtal.

Bei Wartungs- und Kontrollarbeiten am Kirchengeläut wurde im vergangenen Sommer festgestellt, dass die drei Glocken nicht mehr präzise in ihren Verankerungen liefen. Dadurch bestand die Gefahr, dass die Glocken beim Läuten am Gebälk des Glockenturms schleifen könnten. "Um Schäden am Läutewerk, an unseren Glocken und am Gebälk des Kirchturms zu verhindern, wurden wir durch den Statiker angewiesen, das Geläut sofort und bis auf Weiteres einzustellen", erläuterte Pfarrer Jörg Lange die Entscheidung, die Glocken für die Zeit der Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen stillzulegen.

Zwischenzeitlich wurden erste Arbeiten vorgenommen. So wurde unterhalb der Glocken eine neue Arbeitsplattform eingezogen. Bereits vor einigen Wochen konnte der Stundenschlag der Turmuhr wieder in Betrieb genommen werden. In den letzten Tagen erfolgte nun die erste größere Instandsetzung. Nach deren Abschluss kann jetzt die vor 475 Jahren oberhalb der Kirche gegossene, größte der drei Kirchenglocken wieder eingeschränkt geläutet werden. Nach fast einem Jahr der Stille wird sie bis auf Weiteres montags bis freitags um 10 Uhr und um 18 Uhr für jeweils fünf Minuten über das Solmsbachtal tönen und samstags um 16 Uhr das Wochenende einläuten. Soweit Gottesdienste stattfinden, ruft sie zudem sonntags zweimal zum Kirchgang. Auch das Läuten zu Geburten und zu Trauerfeiern ist mit der historischen Glocke wieder möglich.

"Auf das Läuten der beiden anderen Glocken und das volle Geläut werden wir allerdings noch einige Monate warten müssen", bedauert Kirchenvorstandsvorsitzende Ingeborg Wilhelmi. Immerhin muss dafür noch mit großem Aufwand der gesamte obere Turmaufbau von Grund auf saniert und restauriert sowie die Wetterfahne mit dem Hahn neu gerichtet werden.