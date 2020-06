Am Samstag ist das Freibad "Taunusperle" in Waldsolms in die Saison gestartet

Den Sommer so richtig genießen - das geht seit Samstag auch wieder in der "Taunusperle". Foto: Manuela Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Waldsolms-Brandoberndorf. Rot-weiße Absperrungen, Flatterband, Hinweistafeln - es sind Utensilien, die eher an eine Baustelle erinnern, und doch geht an ihnen in der "Taunusperle" jetzt kein Weg mehr vorbei. Am Samstag durften alle Freibadliebhaber in Brandoberndorf zum ersten Mal nach langer Pause wiederkommen. Die teils dichten Wolken konnten ihnen den Spaß nicht verderben.

Wenn es nach Schwimmbadpächter Catalin Potap gegangen wäre, hätte er spätestens Ende April eröffnet: "Da hatten wir schon viele sonnige Tage, die ideal für einen Freibadbesuch gewesen wären", sagt er. Doch auch ihm hatte Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Lange sah es so aus, als würde die Saison ganz ins Wasser fallen. Doch entgegen vieler anderer Schwimmbäder waren wir uns einig, dass ein Sommer ohne Freibad in Waldsolms nicht geht", sagt Bürgermeister Bernd Heine (SPD), der in den vergangenen Wochen in engem Austausch mit dem Betreiber stand.

Höchstens 1000 Personen dürfen auf dem Gelände sein

Schließlich war der Entschluss für die Öffnung nicht nur mit dem Schlüsselumdrehen und Gäste einlassen verbunden. Die Coronakrise hat die Baderegeln deutlich verschärft und auch auf dem Gelände läuft nun alles nach einem gut durchdachten Plan. "Wir haben einen Ein- und einen Ausgang, ins Wasser geht es rechts vom Geländer rein und links wieder raus. Im Außenbereich haben wir eine Einbahnstraße eingerichtet, damit die Besucher nicht miteinander in Berührung kommen", schildert Potap.

Fotos Den Sommer so richtig genießen - das geht seit Samstag auch wieder in der "Taunusperle". Foto: Manuela Jung Das Freibad hat unter strengen Auflagen geöffnet, an die sich die Besucher bis jetzt diszipliniert halten. Foto: Manuela Jung Das Freibad hat unter strengen Auflagen geöffnet, an die sich die Besucher bis jetzt diszipliniert halten. Foto: Manuela Jung 3

Damit all das eingehalten werden kann, waren auch die Gemeindeverwaltung und der Waldsolmser Bauhof in den vergangenen Wochen nicht untätig: "Ich bin ihnen dankbar, dass sie mich und meine Frau bei allem unterstützt haben, was uns wichtig war", bekräftigt der Betreiber. So seien unter anderem die vielen Warnbaken als Abtrennungen extra für das Freibad angeschafft worden. Zudem hat Potap viele Hinweisschilder aufgehängt, um auf den nötigen Sicherheitsabstand hinzuweisen: im Eingangsbereich, auf der Liegewiese und auch im Wasser.

Insgesamt 1000 Personen dürfen sich nun laut Vorgabe gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten, 100 von ihnen zur selben Zeit im Wasser sein. Ob das allerdings die Zahlen sind, die sich Potap in den kommenden Wochen zum Maßstab nehmen wird, muss die Zeit zeigen: "Es könnte Probleme geben, wenn ich 900 Leute davon überzeugen soll, nicht ins Wasser zu gehen. Und bei allen Vorschriften: 100 Leute mit Mindestabstand im Wasser bedeutet, dass sich alle gleichförmig bewegen müssten, damit keiner die 1,50 Meter unterschreitet. Wir müssen also erst einmal schauen, wie groß der Andrang ist und ob wir die Obergrenze gegebenenfalls heruntersetzen."

Die Umkleiden bleiben

diese Saison gesperrt

Natürlich wäre es Potap lieber, deutlich mehr Badegästen einen entspannten Tag in seinem Freibad zu ermöglichen. Schließlich kamen in den vergangenen sieben Jahren an einem guten Tag auch mal bis zu 2500 Besucher.

Jetzt allerdings setzen der Fachangestellte für Bäderbetriebe und sein Team andere Prioritäten: "Es ist uns wichtig, dass sich hier niemand infiziert. Dabei zählen nicht nur unsere Maßnahmen, sondern auch der Verstand eines jeden einzelnen. Doch bisher hatten alle großes Verständnis für unsere Vorgehensweise", sagt Potap.

Und das Verständnis ist auch mit Blick auf die Umkleiden vorhanden. Diese bleiben bis auf Weiteres geschlossen, da das Infektionsrisiko hier besonders hoch wäre, wie Potap schildert: "Die Umkleiden sind aus Holz und entsprechend nur schwer zu desinfizieren. Das könnten wir auch gar nicht leisten, weil der Durchlauf einfach zu groß wäre."

Die sanitären Anlagen hingegen bleiben immer für eine Person geöffnet. Potap ist es ein großes Anliegen, dass sie stets sauber sind und die Gäste eine Möglichkeit haben, sich zumindest die Hände zu waschen und zu desinfizieren.

Die Saison scheint unter allen Auflagen nicht ganz so unbeschwert zu beginnen wie in den vorherigen Jahren. Doch davon ist den Gästen am Samstag nichts anzumerken. Und auch Potap ist zufrieden mit dem Neustart: "Das ist super, da kommen die ersten Familien", freut er sich kurz nach der Öffnung. In den vergangenen Jahren hat er immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Badegäste friedlich sind und ihre Zeit in der Taunusperle einfach nur genießen wollen. Mit dieser Gelassenheit starten er und seine Ehefrau Alicja in eine besondere Saison, die es so mit Sicherheit noch nie gegeben hat.