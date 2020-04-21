Dienstag, 21.04.2020 - 17:40
4 min
Auf den Spuren des alten Handwerks
Von Helmut Serowy
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DER KÖHLERPFAD
Der Köhlerpfad ist eine recht einfache und interessante Route, die man auch mit jüngere Kindern (ab 6 Jahre) gehen kann.
Länge: zirka 4 Kilometer
Dauer: 1 bis 1,5 Stunden (reine Gehzeit), hinzu kommen Pausen und das Lesen der Schautafeln.
Hinweise: Es gelten die Corona-Kontaktregeln: Nur innerhalb der im selben Haushalt lebenden Familie wandern oder mit einer haushaltsfremden Person. Bitte Abstände und Hygieneregeln einhalten.
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