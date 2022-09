Berliner Kabarettist Lars Redlich kommt nach Kraftsolms

Lars Redlich ist am 24. September zu Gast im Dorfgemeinschaftshaus in Kraftsolms. Foto: Agentur Reisinger

WALDSOLMS-KRAFTSOLMS - Der Berliner Entertainer Lars Redlich kommt mit seinem Soloprogramm "Lars but not least" ins Dorfgemeinschaftshaus nach Kraftsolms.

Redlich ist ein Berliner Bühnendarsteller, der mit seinem Soloprogramm bereits den hessischen Kleinkunstpreis "Herborner Schlumpeweck" verliehen bekommen hat. Normalerweise ist sein Gesicht auf der Theaterbühne oder im Fernsehen zu sehen, nun geht er wieder auf Musik-Kabarett-Tour!

Bei Redlichs Soloprogramm "Lars but not least" erwartet das Publikum ein zweistündiges Zusammenspiel aus Show, Comedy und Musik-Kabarett. Präsentieren wird der 41-Jährige einen bunten Mix aus eigenen Liedern, Parodien und Medleys auf unterschiedlichen Instrumenten.

Die Chance, Lars Redlich hautnah zu erleben, ist am 24. September ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kraftsolms. Karten gibt es im Vorverkauf in Kraftsolms für 17 Euro bei Detlef Hartung unter Telefon 0 60 85-97 03 40 oder per E-Mail an d-hartung@t-online.de. Ebenso sind Tickets in Brandoberndorf bei Derma-Line-Cosmetic oder Lotto Hellhund erhältlich. Ausreichend Karten gibt es auch für 19 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Plätze können frei gewählt werden.