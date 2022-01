Brand in Waldsolmser Wohnhaus

Mehrere Elektrogeräte sorgen in einem Haus in Waldsolms für einen Einsatz der Feuerwehr. Foto: Christian Lewalter /Feuerwehr Kraftsolms

WALDSOLMS-KRAFTSOLMS - Mehrere Elektrogeräte sind in der Nacht zum Mittwoch in einem Wohnhaus in der Denkmalstraße im Waldsolmser Ortsteil Kraftsolms in Brand geraten.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sei der Alarm um 0.25 Uhr eingegangen. Glücklicherweise war das Feuer bereits aus, als die Einsatzkräfte kurz darauf vor Ort eintrafen. 16 Feuerwehrleute übernahmen in der Folge die sogenannte "Brandnachschau". Das heißt, sie brachten die Geräte, darunter eine Waschmaschine und einen Herd, ins Freie und kontrollierten den betroffenen Innenraum anschließend noch mit einer Wärmebildkamera.

Wodurch die Geräte in Brand geraten sind, ist bislang nicht bekannt, teilte der Pressebeauftragte der Waldsolmser Feuerwehr mit. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.