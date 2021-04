2 min

Brandoberndorfer Baugebiet wird größer und teurer

Außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 403 000 Euro fallen für die Erschließung des Neubaugebiets "Am Rothenstein" in Brandoberndorf an. Die Gemeindevertreter gaben unlängst ihre Zustimmung.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar