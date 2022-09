Comedy-Programm lässt Publikum in Kraftsolms applaudieren

Der Berliner Entertainer Lars Redlich unterhält mit seinem Programm "Lars But Not Least" das Publikum im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus Kraftsolms Foto: Helmut Serowy

Der Berliner Entertainer Lars Redlich begeisterte mit seinem Programm "Lars But Not Least" in Waldsolms das Publikum im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus Kraftsolms Foto: Helmut Serowy