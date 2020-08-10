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Montag, 10.08.2020 - 16:00
2 min

Der Weg vom Freibad zur "Taunusperle"

Das Brandoberndorfer Freibad existiert seit 85 Jahren. Wir haben uns in die Geschichte der Anlage vertieft ...

Von Helmut Serowy
Das Schwimmbad in Brandoberndorf erfreut sich bereits bei der Eröffnung im Jahr 1935 großer Beliebtheit. Foto: Helmut Serowy

Das Schwimmbad in Brandoberndorf erfreut sich bereits bei der Eröffnung im Jahr 1935 großer Beliebtheit. Foto: Helmut Serowy

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Fotos
Das Schwimmbad in Brandoberndorf erfreute sich bereits bei der Eröffnung im Jahr 1935 großer Beliebtheit. Foto: Helmut Serowy

Das Schwimmbad in Brandoberndorf erfreute sich bereits bei der Eröffnung im Jahr 1935 großer Beliebtheit. Foto: Helmut Serowy

Bei der Errichtung des Brandoberndorfer Freibades vor 85 Jahren wurde das Becken noch von Holzbohlen begrenzt. Foto: Helmut Serowy

Bei der Errichtung des Brandoberndorfer Freibades vor 85 Jahren wurde das Becken noch von Holzbohlen begrenzt. Foto: Helmut Serowy

Das idyllisch im Solmsbachtal zwischen Brandoberndorf und Weiperfelden liegende Waldsolmser Freibad "Taunusperle" präsentiert sich heute in attraktivem Gewand. Foto: Helmut Serowy

Das idyllisch im Solmsbachtal zwischen Brandoberndorf und Weiperfelden liegende Waldsolmser Freibad "Taunusperle" präsentiert sich heute in attraktivem Gewand. Foto: Helmut Serowy

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