Deutsche Klicker-Meister kommen aus Brandoberndorf

Das Klicker-Team Brandy aus Brandoberndorf: Siegfried Hepp (vorne, v.l.), Achim Sänger, Caroline Sorg, Jochen Wus holt sich bei den 25. Deutschen Klicker-Meisterschaften in Kirchen den Meistertitel. Die zweite und dritte Mannschaft schrammen als Vierte und Fünfte knapp an einer weiteren Medaille vorbei. Foto: Jochen Wust

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Das Klicker-Team Brandy aus Brandoberndorf jubelte bei den 25. Deutschen Klicker-Meisterschaften in Kirchen/Kreis Siegen über den Gewinn des Deutschen Meistertitels beim Spiel mit den kleinen Murmeln. Den Erfolg ergänzten die zwei weiteren Brandy-Teams, die im Feld der 22 Mannschaften aus ganz Deutschland die Plätze vier und fünf belegten.

Klickern - das Spiel mit den kleinen, bunten Murmeln - weckt Kindheitserinnerungen. Früher lagen zur Sommerzeit immer mehrere Säckchen bereit, gefüllt mit Klickern verschiedener Größen, Farben, Materialien. Auf unbefestigten Straßen und Plätzen konnte jederzeit mit dem Absatz eine Kuhle in den Boden gedreht werden, um mit Gleichgesinnten das Spiel, bei dem Murmeln gewonnen oder verloren wurden, zu starten.

Mittlerweile hat sich das Klickern als Freizeitsport mit offiziellen Regeln etabliert. Erwachsene haben sich zu Vereinen zusammengeschlossen, treffen sich zu Turnieren bis hin zu Starts bei Deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften.

Brandoberndorfer gründen 2014 ihren Klicker-Verein

Die Waldsolmser Klickerfreunde gründeten mit dem Klicker-Team Brandy 2014 einen Verein. Sie errichteten in Eigenregie zwei professionelle Klickerplätze vor dem Dorfgemeinschaftshaus Brandoberndorf, treffen sich dort zum regelmäßigen Training und geselligem Beisammensein.

Mitbegründer Achim Sänger erinnert sich: "In Wölfersheim-Södel wird schon lange erfolgreich das Klickerspiel betrieben. Udo Maurer stammt aus Södel. Er hat mich vor Jahren zu einem Klicker-Turnier mitgenommen. Das Spiel hat mich fasziniert. Es geht dabei ja nicht nur darum, die meisten Klicker in ein Loch zu schnicken. Sieger ist derjenige, der den letzten Klicker einlocht. Daher ist neben Geschicklichkeit auch die taktische Raffinesse ein prägendes Element des Spiels."

Geschicklichkeit und Taktik prägen das offizielle Klickerspiel – hier wirft Siegfried Hepp vom Klicker-Team Brandy die kleine Murmel. (Foto: Helmut Serowy)

Bereits 2015 feierte der junge Verein seinen ersten größeren Erfolg mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften im niedersächsischen Sandhatten. 2016 und 2017 bestätigten die Spieler diese Leistung mit den Plätzen fünf und vier. Der bisher größte Erfolg war der Sieg des Klicker-Teams Brandy 2017 beim 1. Bodenmaiser Murmel-Cup. Als außergewöhnliche Sieges-Trophäe gewannen sie die heiß begehrte, größte mundgeblasene Glasmurmel der Welt. Diese hat einen Durchmesser von 20 Zentimetern und ein Gewicht von über elf Kilogramm. Alleine das Abkühlen der Glaskugel dauerte über zwei Tage.

Bei den 25. Deutschen Klicker-Meisterschaften - die im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Kirchener Klickervereins ausgerichtet wurden - startete das Klicker-Team Brandy mit drei Mannschaften. In mehreren Gruppen traten die aus jeweils vier Spielern bestehenden 22 gemeldeten Mannschaften an. Immer zwei Spieler aus den Quartetten spielten mit jeweils drei Kugeln auf einer Bahn gegeneinander. Abwechselnd warfen sie ihre Murmeln, um diese im Loch zu versenken. Mit dem "Schnicken" durfte derjenige weitermachen, der die meisten Klicker einlochte oder bei Gleichstand dem Loch am nächsten platzierte. Gewonnen hatte, wer den letzten Klicker ins Ziel schob. "Gedotzte" Klicker galten ebenfalls als versenkt und durften aus dem Spiel genommen werden. Bereits beim Abwerfen galt es, sich eine gute Ausgangsposition zu sichern.

Das gelang bei den 25. Deutschen Titelkämpfen in Kirchen der Meister-Mannschaft des Klicker-Teams Brandy am besten. Die meisten Ergebnisse während des Turniers - dass sich über zwölf Stunden hinzog - waren eng. Viele Stechen waren zum Erreichen der nächsten Runden erforderlich. Für das Brandy-Team in der Besetzung Siegfried Hepp, Achim Sänger, Caroline Sorg und Jochen Wust war der Sprung ins Finale bereits ein Riesenerfolg. Hier besiegten sie die Mannschaft aus Chemnitz überlegen mit 9:2 und feierten anschließend überschwänglich den Gewinn des Deutschen Meistertitels. Die Bronzemedaille sicherte sich die Mannschaft aus Kassel.

Die beiden weiteren Brandy-Teams schrammten nur knapp an den Medaillen vorbei und komplettierten den größten Vereinserfolg des Klicker-Teams Brandy in beeindruckender Weise. Daher lobt Jochen Wust als Sprecher der erfolgreichen Truppe nicht nur das Sieger-Team, sondern alle zwölf Starter: "Alle Teilnehmer zählen bei uns zum Siegerteam, nicht nur das Gold-Quartett. Die beiden anderen Mannschaften haben den Weg mit bereitet, indem sie in den Vorrunden sehr starke Mannschaften aus dem Rennen geworfen haben".

Lesen Sie auch: War Geburtshilfe-Aus in Dillenburg längst besiegelt?

Bei ihrem 5. Klicker-Turnier präsentieren sich die Deutschen Meister des Klicker-Teams Brandy bereits am Samstag, 30. Juli, auf den Klicker-Plätzen vor dem Dorfgemeinschaftshaus Brandoberndorf. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr. Teilnehmen können Vereine, Gruppen, Firmen, Freundschaften. Gespielt wird in Gruppen in Vierer-Teams.