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Freitag, 10.07.2020 - 22:00
3 min

"Die Experten sind die Bürger"

Von Lousia Wehlitz
Als neue Sozialkoordinatorin der Gemeinde möchte Monika Hoffer-Lorisch ein Netzwerk aufbauen, das sich mit ihrer Hilfe einmal selbst tragen soll. Zwei Jahre sind dafür zunächst vorgesehen, dann entscheiden die Beteiligten, wie es weitergeht. Foto: Manuela Jung

Als neue Sozialkoordinatorin der Gemeinde möchte Monika Hoffer-Lorisch ein Netzwerk aufbauen, das sich mit ihrer Hilfe einmal selbst tragen soll. Zwei Jahre sind dafür zunächst vorgesehen, dann entscheiden die Beteiligten, wie es weitergeht. Foto: Manuela Jung

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Fotos
Als neue Sozialkoordinatorin der Gemeinde möchte Monika Hoffer-Lorisch ein Netzwerk aufbauen, das sich mit ihrer Hilfe einmal selbst tragen soll. Zwei Jahre sind dafür zunächst vorgesehen, dann entscheiden die Beteiligten, wie es weitergeht. Foto: Manuela Jung

Als neue Sozialkoordinatorin der Gemeinde möchte Monika Hoffer-Lorisch ein Netzwerk aufbauen, das sich mit ihrer Hilfe einmal selbst tragen soll. Zwei Jahre sind dafür zunächst vorgesehen, dann entscheiden die Beteiligten, wie es weitergeht. Foto: Manuela Jung

Monika Hoffer-Lorisch (4. v. l.) hat ihre Stelle im April angetreten. Jetzt wurde sie im Beisein von Bürgermeister Bernd Heine (3. v. r.), Vertretern aus Politik und Kirche sowie Mitarbeiterinnen der Leader-Region noch einmal offiziell vorgestellt. Foto: Manuela Jung

Monika Hoffer-Lorisch (4. v. l.) hat ihre Stelle im April angetreten. Jetzt wurde sie im Beisein von Bürgermeister Bernd Heine (3. v. r.), Vertretern aus Politik und Kirche sowie Mitarbeiterinnen der Leader-Region noch einmal offiziell vorgestellt. Foto: Manuela Jung

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Waldsolms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Waldsolms
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