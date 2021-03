Digitale Verwaltung und Straßenbeiträge

Jetzt teilen:

WALDSOLMS - Am 14. März wird auch in Waldsolms neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen? Nachgefragt bei der Waldsolmser FWG.

Bürgerfreundliche Anpassung der Straßenbeiträge: Die Erhebung von Straßenbeiträgen für die Erneuerung von Gemeindestraßen ist ungerecht und unsozial. Straßenbeiträge belasten einseitig nur die Grundstückseigentümer - in einer existenzbedrohenden Höhe. Gemeindestraßen gehören mit zur allgemeinen Daseinsvorsorge, die Nutzung der Straßen erfolgt durch die Allgemeinheit und ist nicht auf die Grundstückseigentümer beschränkt. Erneuerung und Ausbau sind daher aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu finanzieren.

Digitalisierung von Bürgerservices: Zu einer modernen und zukunftsfähigen Kommune gehört auch eine serviceorientierte digitale Verwaltung, die die Bürger jederzeit einfach und schnell erreichen können. Ziel muss es sein, seine Behördenangelegenheiten bequem über das Internet von zu Hause zu erledigen. Die FWG Waldsolms will die Verwaltungsdigitalisierung vorantreiben.