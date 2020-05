Ein habgieriger Liebhaber scheitert

Einer der Höfe der Wetzer-Witwe war „Zemmerhannese Hoob“ in der Tränkwasserstraße in Brandoberndorf. (Foto: Helmut Serowy)

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Hochzeitsschwindler, die es auf Haus und Hof abgesehen haben, gab es schon immer. Im 19. Jahrhundert versuchte ein Junggeselle aus dem Siegerland, einer Witwe aus Brandoberndorf gleich mehrere Höfe abzuluchsen.

Im Jahre 1866 tobte der preußisch-österreichische Krieg. Mit Österreich hatten sich zwölf deutsche Staaten verbündet – darunter auch das Großherzogtum Nassau. Mit Preußen zogen die norddeutschen Klein- und Mittelstaaten ins Feld. Die kriegsentscheidende Schlacht bei Königsgrätz endete am 3. Juli 1866 zugunsten von Preußen.

Bis zu dieser Zeit gehörte Brandoberndorf – wie Cleeberg als Sitz der früheren Grafschaft – zum Großherzogtum Nassau. Die Nachbardörfer Griedelbach und Kröffelbach sowie die weiter westlich und nördlich gelegenen Gemeinden zählten dagegen bereits seit Jahrzehnten zu Preußen. Damit waren diese Dörfer für Brandoberndorf „Ausland“ und deren Einwohner standen als preußische Bürger sogar auf der gegnerischen Seite.

Während des preußisch-österreichischen Krieges waren preußische Fuhrleute aus Bonbaden dienstverpflichtet. Sie hatten den Befehl, die Bagage eines preußischen Kontingents von Wetzlar zur Saalburg zu transportieren. Als sie das nassauische Brandoberndorf erreichten, fühlten sie sich im eroberten „Feindesland“, legten eine ausgiebige Rast ein und ließen sie sich von den Frauen ordentlich auftischen. Allerdings ohne zu bezahlen. Diese Willkür wollten die Brandoberndorfer nicht ungestraft lassen. Sie lauerten am „Grävenwiesbacher Berg“ den heimkehrenden Fuhrleuten auf. Mit Knüppeln fielen sie über sie her. Ihre Selbstjustiz hatte jedoch ein Nachspiel: Eine preußische Strafkompanie wurde in Brandoberndorf einquartiert. Im Haus der reichen Witwe Katharina Elisabeth Wetzer kam dabei ein älterer Junggeselle aus dem Siegerland unter. Den lockte bald nicht nur die adrette Frau, sondern auch ihre beiden großen Bauernhöfe. Sein Werben fand fruchtbaren Boden. Es gelang ihm, die Einwilligung zur Heirat zu erhalten. Vorher aber wollte er sich schon die beiden Höfe überschreiben lassen, doch hier zauderte die Hofbesitzerin.

Der Siegerländer aber ging unbeirrt seinen Weg weiter. Beim Amtsgericht Usingen ließ er sich einen Termin für die Überschreibung der Höfe festsetzen. Eines Morgens lud er seine Auserwählte zu einer Fahrt nach Usingen ein. Auf einem zweirädrigen Ochsenkarren machten sich beide auf den Weg. Im Wald zwischen Brandoberndorf und Grävenwiesbach hielt er das Gespann an. Er eröffnete ihr den tatsächlichen Grund ihrer Fahrt und drängte sie, in Usingen den Überschreibungsvertrag zu unterzeichnen.

Die Angebetete einfach vom Wagen geworfen

Vor die Wahl gestellt, weigerte sich die Witwe aber heftig, weiterzufahren und dem Ansinnen nachzukommen. Als alle Bitten und Zudringlichkeiten erfolglos blieben, löste der verschmähte Liebhaber den Deichselriemen am hölzernen Doppeljoch. Der zweirädrige Karren kippte nach hinten um und die Angebetete purzelte ins Moos. Bevor sie sich versah, hatte er den Wagen wieder angespannt und fuhr alleine zurück. Nach diesem Vorfall hielt er sich noch einige Tage im Dorf auf, war dann aber eines Tages spurlos verschwunden.

Einige Zeit später heiratete die Wetzer-Witwe den Cleeberger Christoph Lemp.