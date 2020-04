Ende März 1945: Amerikanische Truppen rücken in Brandoberndorf ei

Am 29. März 1945 erreichten die amerikanischen Truppen Brandoberndorf aus Richtung Grävenwiesbach - hier mit einem Spähwagen M 8 "Greyhound". Foto: Otto Höhn/Repro: Helmut Serowy

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Vor 75 Jahren, am 29. März 1945 (Gründonnerstag), rückten amerikanische Truppen auf dem Vormarsch vom Rhein in die südlichen Gemeinden des Altkreises Wetzlar ein. Brandoberndorf erreichten sie vormittags aus Richtung Grävenwiesbach.

Als Zeitzeuge hat Otto Höhn aus Brandoberndorf heimlich hinter den Vorhängen seines Hauses an der zentralen Kreuzung "Bornbach" die ersten durchfahrenden Panzer, Spähwagen und Jeeps fotografiert und zur Erinnerung notiert: "Am Vormittag des Tages, da der Amerikaner anrollte, haben mein Ostarbeiter Nikolay Kassiano und ich Frühjahrsbestellung im Feld vorgenommen. Als uns zwei amerikanische Jagdflieger dreimal im Tiefflug anflogen, sagte Nikolay: 'Pätter, wir in Deckung fahren.'

Amerikaner fragten nach dem Weg nach Cleeberg

Aber dieses schien mir in unserer Lage sehr gefährlich und auch aussichtslos. Da wir unsere Saatspuren ruhig fuhren, hatten sie scheinbar unsere Feldarbeit als harmlos festgestellt und zogen ihre Maschinen hoch in westliche Richtung nach dem Oberquembacher Berg hin und beschossen mit Erfolg eine kleine deutsche Nachzugskolonne mit Brandmunition.

Da es kurz vor den Osterfeiertagen war und uns eine Besatzungszeit bevorstand, wollte ich schnell noch eine Fuhre Dickwurz an der Miete holen. Diese Arbeit mussten wir jedoch vorzeitig abbrechen, da das hörbar näherkommende Rollen der Panzer aus Richtung der Frankfurter Straße von Grävenwiesbach uns bedrohlich vorkam.

Im Hofe angefahren, riefen meine Familienangehörigen: 'Schnell, hier kommen die ersten drei amerikanischen Fahrzeuge auf die Kreuzung der Bornbach.'

Das erste Fahrzeug hielt vor unserem Haus, und ich konnte die ersten Amerikaner durch unsere Fenstergardinen im Bilde festhalten. Die Besatzung des ersten Fahrzeuges winkte einen alten, neugierigen Bauern heran und fragte nach der Richtung Cleeberg, bei Anbietung einer Zigarre. Der Weg wurde ihnen gezeigt, jedoch die Annahme der Zigarre verweigerte der Mann.

Es folgten nun pausenlos Panzer, Lkw und zwischendurch Pkw, auf dem Kühler gefangene deutsche Soldaten sitzend. Letzteres war für uns kein schöner Anblick."