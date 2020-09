Fahrt eines 27-Jährigen endet in der Leitplanke

Auf der Straße zwischen Brandoberndorfund Weiperfelden ereignete sich der Unfall. Foto: Feuerwehr Brandoberndorf

Waldsolms-Brandoberndorf (red/kel). In der Leitplanke endete am Mittwochmorgen die Fahrt eines 27-jährigen Usingers auf der Straße zwischen Brandoberndorf und Weiperfelden. Aus noch unbekannter Ursache verlor er laut Polizeiangaben gegen 7.30 Uhr die Kontrolle über seinen Daewoo und krachte in die Leitplanke.

Der Wagen wurde dabei so stark beschädigt, dass der 27-Jährige sich nicht alleine aus dem Fahrzeug befreien konnte. Laut Angaben der Feuerwehr Brandoberndorf, war der Unfallfahrer nicht eingeklemmt, aber im Fahrzeug eingeschlossen. Um den Mann aus seinem Wagen zu befreien wurde die Leitplanke entfernt und der Unfallfahrer zusammen mit dem Rettungsdienst schonend aus dem Wagen geholt. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Wetzlarer Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die L 3053 bis zirka 9 Uhr vollgesperrt werden. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Brandoberndorf, Weiperfelden, Kröffelbach, Kraftsolms und Braunfels sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Die Feuerwehr Brandobenrdorf bedankt sich ausdrücklich bei den zahlreichen Ersthelfern, die an der Einsatzstelle waren.