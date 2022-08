Fall Ayleen: Was wir bisher wissen

Der Teufelsee im Wetteraukreis: Hier wurde die 14-jährige Ayleen aus Gottenheim tot aufgefunden. Ihr mutmaßlicher Mörder stammt aus Waldsolms. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

WALDSOLMS - Am Wochenende kam die traurige Gewissheit: Ayleen ist tot. Die 14-jährige galt zuvor als vermisst. Die Polizei geht von einem Sexualverbrechen aus. Der mutmaßliche Täter stammt aus Waldsolms (Lahn-Dill-Kreis).

Die Todesursache, der Tatort, das Motiv - vieles ist noch unklar. Wir haben chronologisch zusammengefasst, was bisher bekannt ist:

21. Juli: Um 18 Uhr verlässt Ayleen A. ihr Elternhaus in Gottenheim bei Freiburg. Sie will kurz einen Freund besuchen. Doch die 14-Jährige kehrt nicht zurück. Die Polizei geht davon aus, dass sie noch am gleichen Abend in das Auto eines 29-jährigen Mannes steigt. Ob das Mädchen, das als schüchtern beschrieben wird, freiwillig eingestiegen ist oder gezwungen wurde, ist unklar.

Der 29-Jährige fährt mit Ayleen nach Hessen. Die Polizei sucht mit Hunden und einem Polizeihubschrauber nach dem Mädchen. Tagelang durchkämmen Polizisten, Experten und freiwillige Helfer die Gegend rund um Gottenheim. Vergeblich.

22. Juli: In der Nacht nach Ayleens Verschwinden befindet sich der Mann aus Waldsolms am Teufelsee in Echzell (Wetterau). Das können die Ermittler im Nachhinein mithilfe von Handydaten nachweisen.

29. Juli: Im Teufelsee wird die Leiche eines Mädchens gefunden. Es ist die Leiche von Ayleen. Sie liegt schon mehrere Tage im Wasser. Wie die 14-Jährige ums Leben kam, ist unklar. Eine erste Obduktion bringt keine Erkenntnisse. Der See befindet sich in einem Naturschutzgebiet, 300 Kilometer von Ayleens Heimat entfernt. Die Ufer sind zugewachsen.





Noch am gleichen Tag nimmt die Polizei in Köppern, einem Stadtteil von Friedrichsdorf, einen Tatverdächtigen fest. Er hatte sich zuvor in Frankfurt aufgehalten. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus Waldsolms.

30. Juli: Die Polizei informiert die Öffentlichkeit über den Leichenfund in der Wetterau und den Tod der vermissten Ayleen.

1. August: Am Nachmittag äußern sich Polizei und Staatsanwaltschaft in Freiburg bei einer Pressekonferenz zum Fall. Dabei informieren sie unter anderem über die Festnahme des Tatverdächtigen.

Nach Angaben der Ermittler war der Mann als 14-Jähriger wegen eines versuchten Sexualdelikts in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen. Er hatte ein elf Jahre altes Mädchen angegriffen. Dafür war er vom Amtsgericht Wetzlar verurteilt worden. 2017 wurde der Aufenthalt beendet. Bis vor Kurzem war er in einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter. Im Fall "Ayleen" besteht der dringende Tatverdacht eines Sexualdelikts.

Opfer und Täter kannten sich wohl über das Internet, heißt es auf der Pressekonferenz. Die Ermittler müssen den Angaben nach riesige Mengen an Datenmaterial zu Kommunikation in sozialen Medien und dem Online-Spiel "Fortnite" auswerten. Außerdem stehen weitere rechtsmedizinische Untersuchungen an.

Die Staatsanwaltschaft teilt außerdem mit, dass bei einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen Gegenstände sichergestellt wurden, die auf Ayleen hinweisen. Wo das Mädchen getötet wurde, ist bis heute unklar.