Feuer in Kamin in Brandoberndorf gelöscht

In Brandoberndorf brennt ein Kamin in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr rückt mit 30 Mann aus, um zu löschen. Foto: Christian Lewalter/Feuerwehr Brandoberndorf

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Einem Kaminbrand mussten Einsatzkräfte der Waldsolmser Feuerwehr am Montagnachmittag, 28 Februar, in einem Wohnhaus im Ortsteil Brandoberndorf löschen. Tatsächlich habe beim Eintreffen der Feuerwehrleute der Kamin auf mehr als der Hälfte seiner Länge gebrannt, berichtet Christian Lewalter, Pressesprecher der Wehr. Zusammen mit dem gleichzeitig eingetroffenen Schornsteinfeger hätte man den Kamin dann gereinigt. Auch eine Einsatztruppe unter Atemschutz war am Einsatz beteiligt. Sie räumte den brennenden Ruß aus dem Kamin ins Freie, wo dieser dann abgelöscht wurde. Gleichzeitig wurde der Verlauf des Kamins im Gebäude mit einer Wärmebildkamera auf Hitzestrahlung kontrolliert. Neben der Feuerwehr Brandoberndorf waren die Feuerwehren Kraftsolms, Kröffelbach und Hasselborn mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Rettungswagen des DRK stand in Bereitschaft.