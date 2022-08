Feuerwehr löscht Flächenbrand in Waldsolms

Letzte Löscharbeiten nach einem Flächenbrand in Waldsolms: Das Feldstück (rechts im Bild) ist auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern abgebrannt. Foto: Feuerwehr Waldsolms

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDSOLMS - Zu einem Flächenbrand ist die Feuerwehr am Donnerstag in der Gemeinde Waldsolms gerufen worden. An der Straße zwischen dem Ortsteil Griedelbach und dem Langgönser Ort Cleeberg war das Feuer auf einem Stoppelfeld ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Waldsolmser Wehr auf Nachfrage sagte, sei die Ursache des Brandes bislang nicht bekannt.

Der Alarm ging bei der Feuerwehr am Donnerstag um 13.40 Uhr ein. Knapp eine Stunde brauchten die Einsatzkräfte, um die circa 2000 Quadratmeter große Fläche zu löschen, auf der auch einige Strohballen in Brand geraten waren. Mitarbeiter des Bauhofs und Landwirte halfen anschließend noch, die Strohballen auseinanderzuziehen, um mögliche Glutnester zu vermeiden.

Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute aus Waldsolms, Braunfels, Langgöns und Linden im Einsatz.