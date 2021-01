Feuerwehr rückt zu Kaminbrand aus

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Kamin circa einen Meter aus der Öffnung heraus. Foto: Feuerwehr Brandoberndorf

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Einsatzkräfte der Feuerwehren Brandoberndorf, Kröffelbach und Kraftsolms sind am Freitag gegen 17.15 Uhr zu einem Kaminbrand in der Wichtegasse in Brandoberndorf ausgerückt. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Kamin circa einen Meter aus der Öffnung heraus. Eine unmittelbar neben der Schornsteinöffnung befindliche Stromleitung war gefährdet.

Ein Trupp unter Atemschutz begab sich auf den Dachboden und kehrte über eine Reinigungsöffnung den brennenden Kamin. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz räumte die Asche im Erdgeschoss aus einer weiteren Öffnung.

Während der Arbeiten wurde der Verlauf des Kamins im Gebäude mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Eine Wasserversorgung wurde sicherheitshalber aufgebaut und die Einsatzstelle ausgeleuchtet.

Nach einiger Zeit war der Brand durch Reinigen des Kamins gelöscht. Der anschließend eingetroffene Bezirksschornsteinfeger kontrollierte den Kamin noch einmal. Der ebenfalls alarmierte Energieversorger wird nach dem Einsatz die Stromleitung kontrollieren.

Um 19 Uhr war der Einsatz beendet. Es waren 30 Einsatzkräfte unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Hendrik Krämer im Einsatz.