Golfen für den Wüpnschewagen

Spende für den Wünschewagen des Arbeiter Samariter Bundes Martina Roth (v. l.), Amin Lighvani und Jörg Pfister. Foto: Lutz Koch

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Das Lions Benefiz-Golfturnier auf dem Golfplatz Attighof in Brandoberndorf war ein voller Erfolg. Bei bestem Wetter begrüßte Präsident Jörg Pfister knapp 100 Golfer, die ihrem Spiel nachgingen.

Dank Spenden, einer Tombola und vieler Sponsoren können die Idsteiner Lions-Freunde den Wünschewagen des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) mit 15 000 Euro unterstützen.

Martina Roth, Mitglied des ASB-Landesvorstands, war mit einem Wünschewagen-Team selbst vor Ort. Lions-Expräsident Amin Lighvani erinnerte daran, dass mit dem Projekt schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase ein besonderer Wunsch erfüllt werden könne. Seit gut fünf Jahren bringen ASB-Aktive mithilfe des Wagens, Menschen am Ende ihres Lebens noch einmal an ihren Lieblingsort.