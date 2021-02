Kein Durchkommen für den Winterdienst

Wintereinbruch: Seit dem Wochenende sind die Winterdienste in den Kommunen verstärkt im Einsatz. An einigen Stelle ist aufgrund geparkter Fahrzeuge jedoch kein Durchkommen. Symbolfoto: Marcel Kusch/dpa

WALDSOLMS - Glatte und schneebedeckte Straßen im Lahn-Dill-Gebiet - die Winterdienste der Kommunen sind seit dem Wochenende verstärkt gefragt. Doch die Fahrer der Räum- und Streufahrzeuge kommen oft nicht durch. Der Grund: zugeparkte Straßen.

Die Gemeinde Waldsolms richtet deshalb einen Appell an ihre Bürger. Durch die abgestellten Fahrzeuge sei in manchen Straßen kein Durchkommen für die Räumfahrzeuge. Dies könne dazu führen, dass in diesen Bereichen dann gar nicht geräumt werden können. Zudem bestünde das Risiko, dass beim Versuch der Räumfahrzeuge, die Engstellen zu passieren, parkende Fahrzeuge beschädigt würden. Die Gemeinde bittet die Bürger deshalb, zu prüfen, ob ihre Pkw so abgestellt sind, dass es zu keinen Behinderungen kommt. Wer eine Hoffläche oder Garage habe, sei angehalten, das Auto in jedem Fall dort abzustellen. Nur so könne vermieden werden, dass die Allgemeinheit nicht unter "der Rücksichtslosigkeit der Parker leiden muss", heißt es in einem Post in den sozialen Netzwerken.