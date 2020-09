Kein neuer Urwald für Waldsolms

Die Waldsolmser Revierförsterin Wiebke Schrell hält es durchaus für sinnvoll, bestimmte Flächen aus der forstwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen, beispielsweise dann, wenn selten vorkommende Tierarten dort heimisch sind. Allerdings verweist Schrell darauf, dass Förster den Naturschutz generell nie außer Acht lassen: "Wir lernen unseren Job nicht, um dann überall Kahlschläge vorzunehmen. Auch die Forstwirtschaft betreibt Naturschutz und lässt genug Bäume stehen, die Tieren und Pflanzen Lebensräume bieten." So seien bereits neun Prozent der Waldsolmser Waldflächen sogenannter "Wirtschaftswald außer regelmäßigem Betrieb", die von der kontinuierlichen Bewirtschaftung ausgenommen seien. Für Wiebke Schrell ist es eine Sache des Abwägens, ob ein Stück Urwald in Waldsolms Sinn macht oder nicht: "Ich bin weder dafür noch dagegen", sagt die Försterin, "doch wenn, dann muss man die Sache mit Sinn und Verstand umsetzen." Die Forstwirte kämen nicht umher, immer wieder auch hohe und alte Bäume zu fällen, doch das habe durchaus seine Berechtigung: "Mit einer Fällung bringen wir einen erhöhten Lichteinfall in die breite Fläche, die zur natürlichen Verjüngung unseres Waldes führt. Der Bestand kommt also von allein nach. Wenn wir diesen dann wieder ausdünnen, geben wir einzelnen Bäumen mehr Platz und erreichen so im Endeffekt einen höheren Zuwachs", erläutert Schrell. Auf diese Weise fördere auch die Forstwirtschaft die Diversität innerhalb des Waldes. Das sei einer der Gründe, weshalb sich Fachleute bis heute nicht einig seien, ob die Artenvielfalt in stillgelegten Bereichen tatsächlich höher sei als in jenen, die forstwirtschaftlich aufgearbeitet würden. (maj)