Keine Taunusbahn am Wochenende

An den Wochenenden gibt es in den kommenden Wochen Einschränkungen bei der Taunusbahn. Archivfoto: Beck

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Wegen Bauarbeiten für das neue Stellwerk in Usingen fährt die Taunusbahn (RB 15) an den Wochenenden zwischen Freitag, 22. Januar, und Sonntag, 28. Februar, nicht zwischen Brandoberndorf und Bad Homburg. Die Strecke ist jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen etwa 4 Uhr gesperrt.

Freitags fährt der letzte durchgehende Zug der RB 15 in Brandoberndorf um 19.13 Uhr in Richtung Bad Homburg ab. Der letzte Zug in Richtung Brandoberndorf startet freitags in Bad Homburg um 20.49 Uhr. Ab Grävenwiesbach müssen Fahrgäste aus diesem Zug auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.

Die Hessische Landesbahn bittet Fahrgäste zwischen Friedrichsdorf und Bad Homburg, auf die S-Bahn Line S 5 auszuweichen. Der Ersatzfahrplan mit den geänderten Abfahrtszeiten und die Lage der Ersatzhaltestellen ist im Internet auf www.hlb-online.de abrufbar.