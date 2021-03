Klimaschutz und Soziales

Jetzt teilen:

WALDSOLMS - Am 14. März wird auch in Waldsolms neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen. Nachgefragt bei den Waldsolmser Grünen.

Soziale Belange sind uns wichtig, da sie Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen sind. Hierzu gehören unter anderem: ortsnahe Hausarztversorgung, soziale Hilfen (zum Beispiel Schülerhilfe, um die Folgen der Pandemie zu mildern), Förderung von Vereinen und Ehrenamt, Fortführung des Projektes "Dorfkümmerin" in Waldsolms.

Natur- und Klimaschutz sind notwendig, um unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Das waldreiche Waldsolms steht in der Pflicht, durch eine gute Waldbewirtschaftung einen ernsthaften Beitrag zum Natur-und Klimaschutz zu leisten. Hier ist noch deutlich Luft nach oben: Naturnahe Waldbestände tragen nicht zuletzt auch dazu bei, unsere Wasserversorgung zu sichern. Angesichts der zunehmenden Trockenheit müssen wir versuchen, die knappen Niederschläge im Wald zu speichern.

Dies trägt auch zu vorsorgendem Hochwasserschutz bei. Auch beim Schutz von Insekten könnte die Gemeinde noch deutlich mehr leisten.