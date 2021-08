Künstler der Region stellen aus

Die Ausstellung "Kunst im Hof" zeigt am Wochenende unter anderem Beton-Kunst von Sabine Mötz. Foto: Sabine Mötz

WALDSOLMS - "Kunst im Hof" gibt es am Samstag und Sonntag, 28. und 29. August, in der Hasselborner Straße 8 im Waldsolmser Stadtteil Brandoberndorf zu sehen.

Mehrere Künstler stellen an diesen beiden Tagen ihre Werke auf dem Grundstück der Diplom-Keramikerin Anke Ludwig aus. Es sei die erste Kunstausstellung dieser Art und damit auch ein Versuch, diese Plattform zu bieten, sagt Ludwig.

Zu sehen sind Werke der Malerin Gabriele Kleist, die, geboren in Frankfurt, heute in Brandoberndorf lebt und arbeitet. Seit 2010 ist sie Mitglied des Hanauer Vereins Kunst-Werk. Kleist liebt das Spiel mit Farben und Formen. Abstrakte Kompositionen mit realen Anklängen an natürliche stoffliche Bildwirkungen und reale Landschaften prägen die Bilder der Künstlerin.

Ebenfalls stellt Marcel Emmerich aus. Er arbeitet mit dem Material Leder. Seine Werke sind nicht nur Schmuck und Zierde, sondern haben zum Teil auch einen ganz praktischen Zweck. Außergewöhnliches kommt von Sabine Mötz, ebenfalls aus Waldsolms. Sie hat den Werkstoff Beton für sich entdeckt und gestaltet Objekte für Haus und Garten.

Gold als Werkstoff nutzt Adina Suchanek für ihre Arbeiten. Sie wandelt alte in neue Stücke um, kombiniert und fasziniert mit der Eleganz der Kreationen.

Heinz Aschendorf, dessen Werke ebenfalls zu sehen sind, arbeitet seit 20 Jahren mit "verbrauchtem und gebrauchtem Metall" und gibt Altem und Neuem eine neue Gestalt in Form von Körben, Möbeln und Figuren. Er gehört zum Braunfelser Kreis für bildende Kunst. Die Gastgeberin und Initiatorin Anke Ludwig zeigt ebenfalls Arbeiten zu denen neben Auftragsarbeiten wie Türschildern oder Gebrauchskeramik auch eine Vielzahl von Kunstwerken, die Garten, Haus und Hof zieren, gehören.

Die Ausstellung ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher müssen entweder geimpft bzw. genesen sein oder einen aktuellen Corona-Tagestest mitbringen. Und: Das Wetter muss mitspielen. Ist Sturm und Regen angesagt, wird die Ausstellung abgesagt. Genauere Infos sind unter 01 71 - 9 34 57 57 zu erhalten oder per Mail über andiburger2@aol.com.