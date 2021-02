2 min

Kurz vor der Impfung: Corona-Ausbruch in Waldsolmser Heim

Am Montag hätten die Bewohner eines Seniorenheims in Waldsolms geimpft werden sollen. Doch vergangene Woche brach das Virus in der Einrichtung aus. Und wanderte wohl in eine KiTa.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar