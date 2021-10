Landesstraße bei Kraftsolms für drei Tage gesperrt

Schadhafte Stellen werden auf der Landesstraße bei Kraftsolms ab Montag saniert. Die L 3053 dafür gesperrt. Symbolfoto: Franziska Kraufmann/dpa

WALDSOLMS-KRAFTSOLMS - Für Sanierungsarbeiten muss die Landesstraße 3053, die durch den Waldsolmser Ortsteil Kraftsolms führt, gesperrt werden. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Dienstag, 12. Oktober, beginnen. Wie die Gemeinde Waldsolms jetzt mitteilt, geht es jedoch schon früher mit den Arbeiten los. Demzufolge ist die Umgehungsstraße in Richtung Kröffelbach bereits ab Montag, 11. Oktober gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Donnerstag, 14. Oktober. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Einmündung der Weingartenstraße und dem Ortsausgang Richtung Kröffelbach.

Autofahrer müssen in diesem Zeitraum eine Umleitung in Kauf nehmen. Wer nach Kröffelbach will, fährt ab dem Kreisel auf die L 3054 in Richtung Oberquembach und von dort über die L 3284 dann nach Kröffelbach. Anlieger können die L 3053 jeweils bis zum Baustellenbereich befahren. Aus Richtung Kröffelbach kommend bleibt die L 3053 für den Anliegerverkehr bis zum Sportplatz am südlichen Ortseingang von Kraftsolms befahrbar

Buslinie 171 fällt bis

auf zwei Fahrten aus

Betroffen ist auch der Busverkehr. Die Linie 160 (Brandoberndorf-Schwalbach) kann während der Sperrung Kraftsolms nicht anfahren. Die Linie 171 (Braunfels-Brandoberndorf) wird für die durchgehenden Fahrten komplett eingestellt. Ausnahme, die beiden Fahrten, die morgens von Neukirchen in Richtung Braunfels Kernstadt führen. Bei Fragen Linienverkehr beantwortet auch die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@ vldw.de.