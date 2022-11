Erwin Claudi (© Helmut Serowy)

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Im Seniorenwohn- und Pflegeheim "Haus Solmsbachtal" in Waldsolms-Brandoberndorf feiert Erwin Claudi seinen 95. Geburtstag. Er wurde am 2. November 1927 geboren. "Zusammen mit einem älteren Bruder und einem fünf Jahre jüngeren Zwillingspärchen bin ich in Kröffelbach glücklich aufgewachsen", erzählt er. Besonders stolz ist er auf seine Mutter Katharina, die von 1921 bis 1961 als letzte Hebamme in Kröffelbach und Griedelbach arbeitete und für die er als Junge zahlreiche Botengänge zu den Wöchnerinnen machte.

Nach dem Volksschulabschluss begann Erwin Claudi eine Schlosserlehre. Als 16-Jähriger wurde er bereits in ein Wehrertüchtigungslager und 1944 zum Militärdienst eingezogen. Mit viel Glück kehrte er 1945 über verschiedene Stationen unverletzt vom letzten Einsatzgebiet in Jugoslawien in die Heimat zurück.

43 Jahre arbeitete Erwin Claudi anschließend als Schlosser - zunächst 25 Jahre bei der Firma Edelstahl Röchling in Wetzlar und dann 18 Jahre bis zum Eintritt in die Rente 1985 als Vorabeiter bei der Firma Buderus in Wetzlar. Nebenberuflich führte er mit Ehefrau Frieda einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Fotos Erwin ClaudiFoto: Helmut Serowy Erwin ClaudiFoto: Helmut Serowy 2

Seine Ehefrau Frieda, geborene Rosenkranz, heiratete Erwin Claudi 1962. Die Ehe blieb kinderlos. Gerne erinnert sich der rüstige Jubilar an die 70 gemeinsamen Urlaube. Nach schwerer Erkrankung starb Frieda Claudi 2015.

Als Mitglied des Gesangvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Kröffelbach brachte Erwin Claudi sich in das Gemeinschaftsleben des Dorfes ein. Er erledigte auch im hohen Alter weiterhin alle Arbeiten in Haus und Hof. Am 10. Dezember 2020 zog er in das Senioren- und Pflegeheim "Haus Solmsbachtal" in Brandoberndorf um. Dort fühlt er sich wohl und gut versorgt. Glücklich zeigt er auf die zahlreichen Erinnerungsfotos, die die Wände seines Zimmers schmücken. "Das Leben hat es gut mit mir gemeint", blickt Erwin Claudi letztlich zufrieden zurück. Deshalb will er auch etwas zurückgeben, indem er mit großzügigen Spenden verschiedene Institutionen unterstützt.