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Donnerstag, 06.08.2020 - 15:15
4 min

Marode Brandoberndorfer Schnurrgasse schlägt Wellen

Die marode Schnurgasse in Brandoberndorf hat gravierende Folgen für angrenzende denkmalgeschützte Häuser...

Von Manuela Jung
Mit viel Hingabe arbeitet Andreas Peiker an der Sanierung seines Fachwerkhauses. Doch der marode Zustand der Schnurgasse hat sich in Teilen auf sein Fachwerkhaus übertragen. Viel Geld und Aufwand sind nötig, um die Schäden zu beheben. Foto: Manuela Jung

Mit viel Hingabe arbeitet Andreas Peiker an der Sanierung seines Fachwerkhauses. Doch der marode Zustand der Schnurgasse hat sich in Teilen auf sein Fachwerkhaus übertragen. Viel Geld und Aufwand sind nötig, um die Schäden zu beheben. Foto: Manuela Jung

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Mit viel Hingabe arbeitet Andreas Peiker an der Sanierung seines Fachwerkhauses. Doch der marode Zustand der Schnurgasse hat sich in Teilen auf sein Fachwerkhaus übertragen. Viel Geld und Aufwand sind nötig, um die Schäden zu beheben. Foto: Manuela Jung

Mit viel Hingabe arbeitet Andreas Peiker an der Sanierung seines Fachwerkhauses. Doch der marode Zustand der Schnurgasse hat sich in Teilen auf sein Fachwerkhaus übertragen. Viel Geld und Aufwand sind nötig, um die Schäden zu beheben. Foto: Manuela Jung

Der marode Zustand der Schnurgasse in Brandoberndorf hat auch Folgen für die denkmalgeschützten Häuser. Im Bauwerk gegenüber des Rathauses ist unter anderem der Eichenbalken oberhalb des Sockels massiv beschädigt. Foto: Manuela Jung

Der marode Zustand der Schnurgasse in Brandoberndorf hat auch Folgen für die denkmalgeschützten Häuser. Im Bauwerk gegenüber des Rathauses ist unter anderem der Eichenbalken oberhalb des Sockels massiv beschädigt. Foto: Manuela Jung

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 06.07.2020 um 15:05 Uhr publiziert.
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