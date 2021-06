Millionenerbe für Waldsolms verdoppelt sich

Alfred Wedel, der bereits 2014 im Alter von 88 Jahren in einem Pflegeheim in Butzbach gestorben ist, war an der Börse tätig und dort sehr erfolgreich. Ausschüttungen, die das Aktiendepot abwarfen, wurden immer wieder in Aktien reinvestiertAuf diesem Weg ist ein Großteil des beachtlichen Vermögens zusammengekommen.

Renate Wedel, die seit Mai 2016 in einem Pflegeheim in ihrer Heimatstadt Frankfurt betreut wurde, starb am 23. Dezember des Vorjahres. Als Haupterbin war ursprünglich ihre Schwester vorgesehen, doch diese ist bereits zuvor gestorben.

Von diesen tragischen Umständen profitiert nun die Gemeinde Waldsolms, die als Ersatzerbin den rechtmäßigen Anspruch auf das Gesamtvermögen hat.