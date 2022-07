Mit dem SV Griedelbach das 100. Jubiläum feiern

Das Jubiläumsfest findet am 16. und 17. Juli auf dem Festplatz in Griedelbach statt. Lost geht es am Samstag ab 21 Uhr mit einem Livekonzert von "eine Band namens Wanda". Karten gibt es für 10 Euro im Vorverkauf bei der Tankstelle CardTank 24 in Brandoberndorf oder für 12 Euro an der Abendkasse.

Am Sonntag findet um 9.30 ein Festgottesdienst, ab 10.30 der Festkommers samt Ehrungen statt. Um 12 Uhr beginnt ein Frühschoppen mit Musik von der "Viktoria Combo" statt. Der Eintritt ist frei.