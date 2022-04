Mit Wasserstoff klimafreundlich durch den Taunus fahren?

Könnte die Taunusbahn in Zukunft auch bis nach Kraftsolms fahren, statt in Brandoberndorf zu enden? Es ist ein Wunsch, den neben Nutzern der Bahn vor allem auch der Waldsolmser Bürgermeister Bernd Heine (SPD) seit Langem hegt.

Jetzt liegen die Ergebnisse einer Voruntersuchung zur Reaktivierung alter Bahnstrecken durch den Rhein-Main-Verkehrsverbund und die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH vor. Die Untersuchung steht in direktem Zusammenhang mit einem Ausbau der Taunusbahn. Geprüft wurde, ob sich eine Verbindung von Frankfurt bis zur Stadt Solms lohnen würde. Ein Halt der Taunusbahn in Kraftsolms wäre dann möglich. Allerdings müsste für die Verbindung aus der Main-Metropole in die Kleinstadt die alte Bahnstrecke durch das Solmsbachtal reaktiviert werden. Das sei, nicht zuletzt wegen eines zugeschütteten Tunnels in Solms und der zu erwartenden Einnahmen, aber nicht rentabel, heißt es.

Heine sieht das Ganze ein wenig anders. Er findet, eine Erweiterung lediglich bis nach Kraftsolms wäre die vernünftigere Lösung. Das hätten die Planer jedoch als noch unwirtschaftlicher eingestuft, berichtet der Waldsolmser Bürgermeister.

Heine kritisiert, dass der Fokus bei der Untersuchung vor allem auf dem Pendlerverkehr gelegen habe. Der Individualverkehr sowie der Freizeit- und Wochenendverkehr würden überhaupt nicht berücksichtigt. Gerade Menschen, die in diesem Rahmen unterwegs wären, würden aber eine Bahn, die auch bis nach Kraftsolms fährt, nutzen. (jeb)