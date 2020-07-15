Mittwoch, 15.07.2020 - 15:00
3 min
Nach dem Start des Windparks Siegfriedeiche bangt Peter Mechtl um seine Adler
Von Manuela Jung
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