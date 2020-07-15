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Mittwoch, 15.07.2020 - 15:00
3 min

Nach dem Start des Windparks Siegfriedeiche bangt Peter Mechtl um seine Adler

Seit Ende Mai drehen sich die sechs Anlagen im Windpark Siegfriedeiche bei Grävenwiesbach. Für Falkner Peter Mechtl sind die Ausflüge seiner Greifvögel seitdem mit großen Sorgen verbunden.

Von Manuela Jung
Oberhalb des alten Kernorts Brandoberndorf ist der neue Windpark Siegfriedeiche seit Mai in Betrieb und bringt Falkner Peter Mechtl Sorgen um seine Adler. Foto: Peter Rolf Stahl

Oberhalb des alten Kernorts Brandoberndorf ist der neue Windpark Siegfriedeiche seit Mai in Betrieb und bringt Falkner Peter Mechtl Sorgen um seine Adler. Foto: Peter Rolf Stahl

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Oberhalb des alten Kernorts Brandoberndorf ist der neue Windpark Siegfriedeiche seit Mai in Betrieb und bringt Falkner Peter Mechtl Sorgen um seine Adler. Foto: Peter Rolf Stahl

Oberhalb des alten Kernorts Brandoberndorf ist der neue Windpark Siegfriedeiche seit Mai in Betrieb und bringt Falkner Peter Mechtl Sorgen um seine Adler. Foto: Peter Rolf Stahl

Peter Mechtl mit Weißkopfseeadlerdame Rayka. Um sie und ihre Gefährten sorgt sich der Falkner vor allem dann, wenn sie in Richtung Siegfriedeiche durchstarten. Foto: Manuela Jung

Peter Mechtl mit Weißkopfseeadlerdame Rayka. Um sie und ihre Gefährten sorgt sich der Falkner vor allem dann, wenn sie in Richtung Siegfriedeiche durchstarten. Foto: Manuela Jung

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Waldsolms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Waldsolms Kröffelbach Hochtaunuskreis Grävenwiesbach
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