Nachwuchs an die Spritze

Waldsolms (maj). Die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr, ein zweiter stellvertretender Gemeindebrandinspektor und eine wegfallende Altersbegrenzung für Führungskräfte sind die wichtigsten Punkte der Neufassung der Waldsolmser Feuerwehrsatzung. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte sich bereits Anfang September einstimmig für die Satzungsänderung ausgesprochen, in der vergangenen Woche waren sie noch einmal Thema in der Gemeindevertretung.

Noch in diesem

Jahr durchstarten

Wichtigste Neuerung dürfte die Kinderfeuerwehr sein, die laut einer Antwort von Gemeindebrandinspektor Hendrik Krämer auf eine Nachfrage dieser Zeitung im kommenden Jahr gegründet werden soll: "Wir wollten bereits dieses Jahr durchstarten", schildert Krämer, "doch die Corona-Krise hat vieles zum Erliegen gebracht. Jetzt müssen wir abwarten, bis die Situation besser ist. Wir werden aber auf jeden Fall zeitnah versuchen, einen Betreuerstab einzurichten."

Krämer äußerte zudem, dass eine Kinderfeuerwehr vor allem mit Blick auf die Nachwuchsförderung Sinn mache, da das Interesse in den vergangenen Jahren weniger geworden sei. Ebenfalls neu in Waldsolms ist die Stelle des zweiten stellvertretenden Gemeindebrandinspektors, der noch in diesem Jahr gewählt werden soll. Hintergrund ist die Entlastung des Gemeindebrandinspektors und seines bisherigen Stellvertreters: "Wir wollen die vielen Aufgaben besser verteilen und bewältigen", sagt Krämer.

Zudem dürfen künftig auch Führungskräfte innerhalb der Einsatzabteilung gewählt werden, die das 55. Lebensjahr bereits überschritten haben. Dabei orientiert sich die Gemeinde an der hessischen Mustersatzung, aus der der Absatz ebenfalls gestrichen wurde: "Wenn ein erfahrener Wehrführer gesund und geistig fit ist, so gibt es keinen Grund, ihm sein Amt allein aus Altersgründen zu verwehren", äußerte Bürgermeister Bernd Heine (SPD) in der Gemeindevertretersitzung. Wichtig sei dieser Teil der Satzungsänderung vor allem deshalb, weil einzelne Wehrführungen in den Ortsteilen anderenfalls bald nicht mehr befugt wären, ihr Amt weiter auszuüben.