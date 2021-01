Narren aus Brandoberndorf und Dornholzhausen kommen virtuell ins Haus

Im vergangenen Jahr konnten sich die Tänzerinnen der Jungen Garde bei ihrer Premiere mit den Göttinnen des Elferrates der IGBK Brandoberndorf feiern lassen. Archivfoto: Helmut Serowy

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - In Brandoberndorf und Dornholzhausen feiern die Narren trotz Corona - wenn auch den Umständen angepasst nur in virtueller Form. So lädt die IGBK Brandoberndorfer Karneval für den kommenden Samstag, 30. Januar, ab 20.11 Uhr zur Online-Kampagne auf ihrer Homepage und Facebookseite ein. Und auch der Carnevals-Club Dornholzhausen (CCD) lässt sich das Feiern nicht vermiesen: "Unsere Galaprunksitzung kann ja nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Da wir aber der Meinung sind, dass man Karneval nicht ausfallen lassen sollte, haben wir ein Programm zusammengestellt, das jeder aus seinem Wohnzimmer anschauen kann", verrät Marcel Rau, der Erste Vorsitzende des (CCD). Der Link zum Video dieser virtuellen Gala-Prunksitzung wird ab Samstag, 13. Februar, um 20.11 Uhr, bis zum Aschermittwoch, 17. Februar, um 20.11 Uhr, auf www.carnevalsclub-dhh.de zu finden sein.