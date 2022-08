Neues zum Fall Ayleen: Was wir bisher wissen

Der Teufelsee im Wetteraukreis: Hier wurde die 14-jährige Ayleen aus Gottenheim tot aufgefunden. Ihr mutmaßlicher Mörder stammt aus Waldsolms. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

WALDSOLMS - Am Wochenende kam die traurige Gewissheit: Ayleen ist tot. Die 14-Jährige galt zuvor als vermisst. Die Polizei geht von einem Sexualverbrechen aus. Der mutmaßliche Täter stammt aus Waldsolms (Lahn-Dill-Kreis).

Die Todesursache, der Tatort, das Motiv - vieles ist noch unklar. Doch nach und nach werden mehr Details bekannt. Wir haben die bisher bekannten Ereignisse chronologisch zusammengefasst:

3. August: Als bekannt wird, dass der Verdächtige aus Waldsolms stammt, Als bekannt wird, dass der Verdächtige aus Waldsolms stammt, machen sich dutzende Journalisten auf den Weg in die 5000-Einwohner-Gemeinde . Sie befragen Nachbarn und machen Fotos vom Wohnhaus des 29-Jährigen.

Boulevard-Medien veröffentlichen Bilder und den beinahe vollständigen Namen des mutmaßlichen Täters. Außerdem verlangen sie vom Einwohnermeldeamt der Gemeinde die Herausgabe von Fotos und persönlichen Daten.

Die Polizei muss eine Streife vor der Wohnung des Festgenommenen abstellen. "Es handelt sich hierbei zum einen weiterhin um einen Ermittlungsraum, der Spuren enthält, zum anderen müssen wir sicherstellen, dass es keine Manipulationen durch Dritte gibt", sagt Polizei-Pressesprecher Guido Rehr.

Der mutmaßliche Täter schweigt zu den Tatvorwürfen . In der Zwischenzeit wird bekannt, dass er bis Anfang des Jahres offenbar engmaschig von der Polizei überwacht worden war.

Die Überwachung sei laut "Focus online" nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie zunächst auf drei Jahre ausgelegt gewesen, aber verlängert worden. Möglicherweise, weil die Polizei von einer Gefährdung ausging. Doch dagegen hatte der Mann aus Waldsolms geklagt - mit Erfolg.

1. August: Am Nachmittag äußern sich Polizei und Staatsanwaltschaft in Freiburg bei einer Pressekonferenz zum Fall. Dabei geben sie auch die Festnahme des Mannes aus Waldsolms bekannt.

Weitere Details kommen ans Licht: Nach Angaben der Ermittler war der Mann als 14-Jähriger wegen eines versuchten Sexualdelikts in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen. Er hatte ein elf Jahre altes Mädchen angegriffen. Dafür war er vom Amtsgericht Wetzlar verurteilt worden. 2017 wurde der Aufenthalt beendet. Bis vor Kurzem war er in einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter. Im Fall Ayleen besteht der dringende Tatverdacht eines Sexualdelikts.

Um den Tatablauf rekonstruieren zu können, müssen die Ermittler nach einer ersten Einschätzung zehn Millionen digitale Spuren auswerten.

30. Juli: Die Polizei informiert die Öffentlichkeit über den Leichenfund in der Wetterau und den Tod der vermissten Ayleen.

29. Juli: Im Teufelsee in Echzell (Wetteraukreis) wird die Leiche eines Mädchens gefunden. Es ist die Leiche von Ayleen. Sie liegt schon mehrere Tage im Wasser. Der See befindet sich in einem Naturschutzgebiet, 300 Kilometer von Ayleens Heimat entfernt.





Weil die Leiche schon mehrere Tage im See getrieben haben muss, gestaltet sich die Obduktion schwierig. Sie dauerte sieben Stunden. Nur aufgrund des Zahnstatus und des DNA-Profils konnte die Leiche von Ayleen identifiziert werden. Wie und wo die 14-Jährige ums Leben kam, ist unklar. Ebenso unklar ist, ob sie vergewaltigt oder sexuell missbraucht worden ist.

Klar ist dagegen, dass ein 29-Jähriger aus Waldsolms dringend tatverdächtig ist. Die Polizei durchsucht seine Wohnung. Sie findet persönliche Gegenstände von Ayleen. Wenige Stunden später wird der Mann in Köppern, einem Stadtteil von Friedrichsdorf, festgenommen.

22. Juli: Die Polizei beginnt, mit Spürhunden und Hubschraubern nach Ayleen zu suchen. Tagelang durchkämmen Polizisten, Experten und freiwillige Helfer die Gegend rund um Gottenheim. Hundert Feuerwehrleute beteiligen sich an der Suche, auch einige Winzer aus der Region helfen mit. Vergeblich.

21. Juli: Zwischen 16 und 18 Uhr verlässt Ayleen A. ihr Elternhaus in Gottenheim bei Freiburg. Angeblich, um einem Freund einen Hoodie zurückzubringen. Doch stattdessen hat sie sich per Chat mit einem Mann verabredet. Sie kennt ihn über das Online-Spiel "Fortnite". Es ist wohl ein 29-Jähriger aus Waldsolms (Lahn-Dill-Kreis).

Noch am gleichen Abend steigt Ayleen bei ihm ins Auto. Ob das Mädchen, das als schüchtern beschrieben wird, freiwillig eingestiegen ist oder gezwungen wurde, ist unklar. Der 29-Jährige fährt mit Ayleen nach Hessen. Zu diesem Zeitpunkt lebt die 14-Jährige wahrscheinlich noch.