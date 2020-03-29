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Sonntag, 29.03.2020 - 17:30
2 min

Plünderer in der Schule

Die Befreiung durch die Amerikaner hatte Brandoberndorf kurz vor Kriegsende gut überstanden. Doch dann traf es die Schule. Plünderer suchten sie heim.

Von Helmut Serowy
Der Krieg ist zuende: Auf dem Brandoberndorfer Lindenplatz - vor Schule/Rathaus und Kirche - versammeln sich Zwangsarbeiter zum Abtransport nach Wetzlar. Repro: Helmut Serowy

Der Krieg ist zuende: Auf dem Brandoberndorfer Lindenplatz - vor Schule/Rathaus und Kirche - versammeln sich Zwangsarbeiter zum Abtransport nach Wetzlar. Repro: Helmut Serowy

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Fotos
Der Krieg ist zuende: Auf dem Brandoberndorfer Lindenplatz - vor Schule/Rathaus und Kirche - versammeln sich Zwangsarbeiter zum Abtransport nach Wetzlar. Repro: Helmut Serowy

Der Krieg ist zuende: Auf dem Brandoberndorfer Lindenplatz - vor Schule/Rathaus und Kirche - versammeln sich Zwangsarbeiter zum Abtransport nach Wetzlar. Repro: Helmut Serowy

Zwangsarbeiter zerstören nach der Befreiung des Ortes durch die Amerikaner die Brandoberndorfer Schulzimmerund rauben sie aus. Repro: Helmut Serowy

Zwangsarbeiter zerstören nach der Befreiung des Ortes durch die Amerikaner die Brandoberndorfer Schulzimmerund rauben sie aus. Repro: Helmut Serowy

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