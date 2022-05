1 min

Rauchentwicklung an Zug: Feuerwehr Waldsolms rückt aus

Mit insgesamt 60 Kräften waren die Feuerwehren an Himmelfahrt an der Strecke der Taunusbahn in Hasselborn im Einsatz. Das Zugpersonal hatte die Rettungskräfte alarmiert.

Von stew/red