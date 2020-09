Ruhebänke statt Tafeln an Ortseingängen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Waldsolms (maj). 10 000 Euro hat die Gemeinde Waldsolms in der Vergangenheit von dem Investitionsprogramm Hessenkasse für neue Ortseingangstafeln bewilligt bekommen. Dieses Geld soll nun allerdings einem anderen Zweck zufließen.

Im Umlaufverfahren hatte der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde bereits im Mai beschlossen, dass die Fördermittel für die Investition in neue Ruhebänke übertragen werden sollen. Darüber hat Vorsitzender Roland Hörster (FWG) die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung informiert. Hintergrund sei, dass aktuell lediglich zwei Ortseingangstafeln abgängig seien und der Mindestbetrag der genannten 10 000 Euro somit nicht erreicht werden könne. Auf Wunsch aus der Bevölkerung werden nun stattdessen am Panoramaweg rund um die Ortsteile Brandoberndorf, Griedelbach und Kröffelbach zwei Sitzbänke aufgestellt.

Zudem hat der Gemeindevorstand beschlossen, an der Bushaltestelle vor der Sparkasse in Brandoberndorf zwei Bänke aufzustellen. Die derzeitigen Gabionen-Sitzbänke könnten dann an der gegenüberliegenden Bushaltestelle installiert werden.