Speier führt SPD-Liste für Waldsolms an

WALDSOLMS - Der Ortsvereinsvorsitzende und Fraktionsvorsitzende Andreas Speier führt die Kandidatenliste der SPD Waldsolms für die Kommunalwahl an.

Eine Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Waldsolms hatte - natürlich unter Einhaltung der zur Zeit für Parteiversammlungen geltenden Schutzmaßnahmen - über die sozialdemokratischen Bewerber für die Gemeindevertretung und die Ortsbeiräte in den Ortsteilen Brandoberndorf, Griedelbach, Hasselborn, Kraftsolms, Kröffelbach und Weiperfelden entschieden.

Insgesamt treten 17 sozialdemokratische Kandidaten für die Wahl in die Gemeindevertretung an. Auf der Liste wird Speier gefolgt von Elke Heine, Stefan Ledwig, Margit Würz und Michael Claudi. Florian Hortsch steht zudem im Ortsteil Weiperfelden für eine Bürgerliste zur Verfügung.

Andreas Speier stellt nach erfolgter Abstimmung fest: "Es ist uns gelungen, in lebhafter und fairer Diskussion eine in jeder Hinsicht ausgewogene Liste zu beschließen. Wir sind gut aufgestellt und werden in den nächsten Monaten dafür werben, dass die SPD die erfolgreiche Politik für unsere Gemeinde auch in der nächsten Wahlperiode als stärkste Fraktion mitgestalten kann."