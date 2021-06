Taunusbahn fährt im Juli nicht

Auf der Taunusbahn ist im Juli mit Einschränkungen zu rechnen. Foto: Beck

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Im gesamten Juli kommt es auf der Taunusbahn (RB15) zwischen Friedrichsdorf und Brandoberndorf zu Einschränkungen im Zugverkehr.

Die HLB Basis AG bereitet auf dem Streckenabschnitt die Infrastruktur für das neue Stellwerk in Usingen vor. Von Donnerstag, 1. Juli, bis Freitag, 30. Juli, verkehren montags bis freitags in den Abendstunden keine Züge. Von Samstag, 17. Juli, bis Sonntag, 1. August, steht die Taunusbahn komplett still.

Die Hessische Landesbahn bietet im gesamten Zeitraum einen Schienenersatzverkehr an. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Der Ersatzfahrplan ist im Internet auf www.hlb-online.de zu finden.