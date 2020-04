TuS Brandoberndorf sagt wegen Corona-Krise noch ausstehende Jubiläumstermine ab

Stolz präsentierten sich die Turner der Turngemeinde Brandoberndorf in den Gründerjahren. Foto: Helmut Serowy

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF. Der Turn- und Sportverein Brandoberndorf (TuS) hatte im Rahmen seines 110- und 111-jährigen Jubiläums für 2019 und 2020 mehrere Veranstaltungen geplant. Aufgrund der Corona-Krise sagte der Vorstand nun die noch ausstehenden Feierlichkeiten aber ab.

Der Sportbetrieb wurde bereits auf unbestimmte Zeit eingestellt und die Jahreshauptversammlung nicht durchgeführt. "Wir hoffen, dass sich die Lage entgegen der Prognosen bald entspannt und wir die Mitglieder in absehbarer Zeit wieder zum Sport begrüßen können", wünscht sich der Vorsitzende Rolf Schran. Weiter appelliert er an die Sportler: "Bis dahin meidet überflüssige Kontakte und haltet euch an die Regeln. Versucht aber dabei in Bewegung zu bleiben mit Laufen, Walken, Radfahren, Gymnastik - solange ihr den Sport alleine ausübt und mit niemanden in Kontakt tretet, macht ihr nichts verkehrt. Im Gegenteil: Bewegung und frische Luft stärken das Immunsystem."

Angeregt vom späteren langjährigen Turnwart Adolf Schwärzel trafen sich vor 111 Jahren - am 15. August 1909 - 36 junge Brandoberndorfer, um die "Turngemeinde Brandoberndorf" zu gründen. Unter dem Vorsitzenden Heinrich Waßmuth begannen sie umgehend mit der "Leibesertüchtigung" und stellten sich bereits am 17. Oktober beim ersten "Abturnen" der Öffentlichkeit vor. Das zum Jahresende 1909 angeschaffte erste Reck wurde im Saal "Zum Schwanen" oberhalb der Kirche und auf dem alten Festplatz "Auf der Sollheck" aufgestellt. Der Turnwart übernahm die Leitung der Übungsstunden und achtete auf die Einhaltung der Turnordnung.

Schon 1911 nahmen die Brandoberndorfer Sportler erstmals an einem Gauturnfest in Obernhain im Taunus teil. 1912 kauften sie ein Gelände als Turnplatz, den sie im Juni 1913 im Rahmen eines Turnfestes einweihten.

1919 bauten die Turnwarte Heinrich Waßmuth und Wilhelm Roos den Übungsbetrieb überwiegend mit Jugendlichen wieder auf. Ab 1924 entwickelte sich zudem eine Mädchen-Turnriege. Das rege Vereinsleben kam vor dem zweiten Weltkrieg erneut zum Erliegen und der Verein stand - als er mit der neuen Bezeichnung "Turn- und Sportverein Brandoberndorf" 1945 ins Vereinsregister eingetragen wurde - mit leeren Händen da. Viele Sportler waren im Krieg gefallen, Sportgeräte mussten angeschafft und Übungsstätten hergerichtet werden. Turner und Leichtathleten nahmen das Training auf. 1949 wurde eine Fußballabteilung gegründet und 1950 ein Fußballplatz in Betrieb genommen. Angeführt vom späteren Deutschen Schwergewichtsmeister Willi Regenauer entwickelte sich ab 1958 eine äußerst erfolgreiche Boxer-Staffel. Hierdurch wurde der Bau der 1964 fertiggestellten Turnhalle forciert. Neben den Fußballern sorgten ab 1970 Leichtathleten und Volleyballer für Schlagzeilen.

Der TuS bietet seinen über 800 Mitgliedern heute ein abwechslungsreiches, weit gefächertes Breitensport-Programm. Zu den aktuellen Aktivitäten zählen Kinderturnen, Damengymnastik, Yoga, Zumba, HipHop, Krafttraining, Fitness und Gesundheit, Lauf- und Walkingtreff, Volleyball.