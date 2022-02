Verunreinigtes Trinkwasser in Waldsolms und Langgöns

In Cleeberg und Weiperfelden sollen Bürger ihr Trinkwasser aus dem Hahn vor Gebrauch abkochen. Es gibt aktuell eine bakterielle Verunreinigung in dem Gebiet. Symbolfoto: Patrick Pleul/zb/dpa

WALDSOLMS-WEIPERFELDEN/LANGGÖNS-CLEEBERG - Waldsolms-Weiperfelden/Langgöns-Cleeberg (red). Bei einer routinemäßigen Probenentnahme sind in der Gemeinde Langgöns "Enterokokken" im Trinkwasser festgestellt worden. Der Bakterienstamm kann zu verschiedenen Erkrankungen führen. Betroffen ist in Langgöns der Ortsteil Cleeberg. Betroffen ist von der Verunreinigung auch der Waldsolmser Ortsteil Weiperfelden.

Das Gesundheitsamt in Gießen hatte am Samstag in Abstimmung mit den Gemeindewerken Langgöns eine sogenannte "Abkochverfügung" ausgegeben. Bedeutet: Die Bürger in den beiden betroffenen Orten sollen Trinkwasser in den nächsten Tagen vor dem Gebrauch zunächst abkochen und danach mindestens zehn Minuten abkühlen lassen.

Wasser vor Gebrauch abkochen

Danach könne das Wasser bedenkenlos verwendet werden. Zur reinen Körperpflege, ausgenommen dem Zähneputzen, könne das Leitungswasser auch ohne vorheriges Abkochen genutzt werden. Wie es zu der Verunreinigung kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.