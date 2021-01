Virtueller Lauftreff ist gestartet

Auch Laufveranstaltungen wie der Kraftsolmser Dorflauf sind 2020 der Pandemie zum Opfer gefallen. Jetzt wollen die Kraftsolmser virtuell durchstarten. Archivfoto: Helmut Serovy

WALDSOLMS-KRAFTSOLMS - "Tue es für dich!", unter diesem Motto bieten die Sportfreunde Kraftsolms seit Jahresbeginn einen virtuellen Lauftreff an. Dieser ist als Halbjahreswettbewerb gedacht. Dementsprechend endet das kostenlose Angebot am 30. Juni.

In den vergangenen Monaten sei alles anders gewesen. "Sportveranstaltungen, Trainings und Läufe mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Sportfreunde. Zusammen mit anderen Lauffreunden wolle man deshalb etwas "Neues" ausprobieren.

Interessenten können sich für den virtuellen Lauftreff via E-Mail anmelden und dann die auch beim Kraftsolmser Dorflauf angebotenen Strecken von 5,4 oder 10,4 Kilometern laufen. Wann, wo und wie oft, das bleibt den teilnehmenden Läufern überlassen.

Die Ergebnisse sollen die Teilnehmer dann wöchentlich (immer sonntags bis 12 Uhr, ebenfalls per Mail) an die Organisatoren schicken. "Ziel des Ganzen ist es, euch am Laufen zu halten, denn wer weiß, wie lange wir uns noch mit der jetzigen Situation arrangieren müssen", schreiben die Sportfreunde.

Wer sich anmeldet, erhält eine Bestätigung der Anmeldung per Mail. Dann kann es losgehen. Jeder Lauf muss digital nachgewiesen werden. Möglich ist das mit einer entsprechenden Sportuhr oder einer Lauf-App, die man sich auf mobile Endgeräte runterladen kann. Die Ergebnisse werden jede Woche auf der Homepage des Vereins bekannt gegeben.

Ein Einstieg in den Lauftreff ist jederzeit möglich. Kinder können ebenfalls teilnehmen. Für sie empfiehlt der Verein eine Orientierung an den Vorgaben der Deutschen Leichtathletik-Ordnung in Bezug auf Altersklassen und Streckenlängen. Im Gespräch ist derzeit auch ein modifiziertes "Ranking" für Kinder, die aufgrund des Alters die vorgegebenen Streckenlängen noch nicht schaffen.

Gewinne und eine

Verlosung geplant

In jedem Fall soll es für die Teilnehmer des Lauftreffs auch etwas zu gewinnen geben. Unabhängig vom Geschlecht bekommen die drei Läufer, die bis Ende Juni die meisten Kilometer zurückgelegt haben, ein Laufshirt geschenkt. Zudem wird es eine Verlosung geben.