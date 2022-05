Waldsolms: Motoradfahrerin schwer verletzt

Für die verletzte Motorradfahrerin ist ein Rettungshubschrauber gerufen worden. Symbolfoto: Tim Mueller-Zitzke/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - In Brandoberndorf hat sich am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr ein schwerer Motorradunfall ereignet. Laut ersten Information von Polizei-Pressesprecher Guido Rehr ist eine Motarradfahrerin am Ortsausgang von Brandoberndorf im engen Kurvenbereich in den Graben gefahren.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Frau einem größeren Fahrzeug ausgewichen war, das ihr im Kurvenbereich zum Teil auf ihrer Fahrspur entgegengekommen ist. Die Frau, die auf der Landesstraße 3055 Richtung Grävenwiesbach unterwegs war, verlor bei dem Ausweichmanöver offenbar die Kontrolle über ihr Krad und fuhr in den Graben.

Lesen Sie auch: Nach Wendemanöver auf B49: Zwei Frauen schwer verletzt

"Eine Kollision gab es laut ersten Ermittlungen nicht", erklärte Polizeisprecher Rehr auf Nachfrage. Bei dem Unfall wurde die Frau, deren Alter und Herkunft noch unklar ist, an Bein und Rücken so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Vor Ort waren ein Notarzt, eine Rettungswagen-Besatzung und die Polizei im Einsatz. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb an der Unfallstelle.