Waldsolms: Motorradfahrerin schwer verletzt

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - In Brandoberndorf hat sich am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr ein schwerer Motorradunfall ereignet. Laut ersten Information von Polizei-Pressesprecher Guido Rehr ist eine Motorradfahrerin am Ortsausgang von Brandoberndorf im engen Kurvenbereich in den Graben gefahren.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die 50-jährige Frau aus Hofheim am Taunus einem größeren Entsorgungsfahrzeug ausgewichen war, das ihr im Kurvenbereich zum Teil auf ihrer Fahrspur entgegengekommen ist. Die Frau, die auf der Landesstraße 3055 unterwegs war, verlor bei dem Ausweichmanöver offenbar die Kontrolle über ihr Krad und fuhr in den Graben. Ein vorausfahrender Begleiter der Frau, ebenfalls auf einem Motorrad, konnte dem Fahrzeug rechtzeitig ausweichen.

"Eine Kollision gab es laut ersten Ermittlungen nicht", erklärte Polizeisprecher Rehr auf Nachfrage. Bei dem Unfall wurde die Frau an Bein und Rücken so schwer verletzt, dass sie zunächst im Rettungswagen behandelt wurde und dann an das Team eines angeforderten Rettungshubschraubers übergeben wurde. Vor Ort waren ein Notarzt, eine Rettungswagen-Besatzung und die Polizei im Einsatz. Während die Polizei zunächst mitteilte, dass der mutmaßliche Unfallverursacher an der Unfallstelle stehengeblieben sei, berichteten die Polizisten vor Ort, dass man nach dem Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges suche.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter der Nummer (06441) 9180 zu melden.