Waldsolms: Rettung für Kuh in Not

In eine ziemlich missliche Lage hat sich diese Kuh auf ihrer Weide in Kröffelbach gebracht. Foto: Feuerwehr Brandoberndorf

WALDSOLMS-KRÖFFELBACH - Waldsolms-Kröffelbach (jeb). In eine äußerst missliche Lage hatte sich am Mittwoch eine Kuh in Kröffelbach gebracht. Auf einer Weide in dem Waldsolmser Ortsteil fand Tier wohl insbesondere das Gras unter einem Anhänger verlockend, der zur Wasserversorgung der Kühe dort aufgestellt war. Beim Versuch an das Gras zu kommen, verfing sich die Kuh mit dem Kopf in der Deichsel des Anhängers und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Auch die Versuche des Bauern, den Kopf des Tieres aus der Deichsel wieder herauszubekommen scheiterten.

Helfen konnte schließlich die Brandoberndorfer Feuerwehr. Wie deren Pressebeauftragter Christian Lewalter berichtete, hätten die Einsatzkräfte entschieden, die Deichsel mit Spezialgerät aufzuschneiden.

Feuerwehr muss

Deichsel zerschneiden

Zuvor habe man noch eine Tierärztin kommen lassen, die die Kuh etwas sediert habe, damit der Stress für das Tier nicht zu groß werde.

Der Plan funktionierte. Die Feuerwehrleute konnten die Kuh zeitnah aus ihrer misslichen Lage befreien. "Es geht ihr wieder gut", sagte Christian Lewalter.