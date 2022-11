3 min

Waldsolms will 7,6 Millionen Euro im Jahr 2023 ausgeben

„Wir sind also gut aufgestellt“, sagt Bürgermeister Bernd Heine (SDP) über den Haushaltsplan 2023. Was das in Zahlen bedeutet und in welche Projekte die Gemeinde investieren will.

Von Jenny Berns und Helmut Serowy