Waldsolmser überfährt seine Frau

Schwer verletzt wird eine Frau in Waldsolms, die ihrem Mann beim Rangieren einweisen will. Symbolfoto: K. Rahn/Fotolia

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Beim Rangieren in einem Unterstand vor einer Garage hat am Mittwoch, 4. Mai, ein 76-jähriger Golffahrer seine ihn einweisende Frau schwer verletzt. Die 70-Jährige hat hinter dem Golf gestanden, während sie ihren Mann beim Rückwärtsfahren unterstützen sollte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann beim Rangieren mit dem Fahrzeug gegen die Hauswand stieß und in der Reaktion darauf das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte. Hierdurch setzte der Wagen ruckartig zurück, erfasste die Frau und überrollte sie. Sie trug schwerste Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Im Anschluss wurde sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ihr Mann erlitt einen Schock.