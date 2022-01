Wehren löschen Feuer in Heizungskeller

Bei einem Kellerbrand in der Bornbachstraße in Brandoberndorf dringt Rauch ins Freie. Im Einsatz sind die Feuerwehren Brandoberndorf und Kraftsolms. Foto: Christian Lewalter

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Die Feuerwehren Brandoberndorf und Kraftsolms sind am Samstag, 8. Januar, um 21.30 Uhr zu ihrem ersten Einsatz im Jahr 2022 alarmiert worden. Gemeldet worden war ein Kellerbrand in der Bornbachstraße in Brandoberndorf.

"Vor Ort konnten wir feststellen, dass im Keller eines Gebäudes die Heizungsanlage brannte. Der Rauch des Feuers hatte sich schon im gesamten Gebäude ausgebreitet, Personen waren keine mehr im Haus", berichtete Christian Lewalter, Pressesprecher der Waldsolmser Wehren. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz vor und löschte das Feuer im Bereich der Heizungsanlage. Anschließend wurde der Rauch aus dem Gebäude mit Hilfe eines Lüfters herausgeblasen. Drei Atmeschutztrupps waren eingesetzt. Neben 20 Feuerwehrleuten unter der Leitung des stellvertretenden Gemeindebrandinspektors Malte Sorg waren eine Polizeistreife und ein Rettungswagen des DRK vor Ort. "Nach 90 Minuten war der Einsatz beendet. Über die Brandursache oder die Schadenshöhe können wir keine Angaben machen", berichtete Lewalter.